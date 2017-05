Zwei Songs aus ihrem neuen Album "El Dorado" legen nahe: 2017 könnte wieder ein Shakira-Jahr werden.

Barranquilla (luc) - Drei Jahre sind seit Shakiras letztem Album vergangen, nun meldet sich die Pop-Sängerin mit frischem Material zurück. Der Titel der neuen Single "Me Enamoré" deutet es schon an: Die Kolumbianerin hat nach "Sale El Sol" 2010 wieder ein (vorwiegend) spanischsprachiges Album aufgenommen. Am 26. Mai erscheint "El Dorado".

Auf der anderen Erdhalbkugel ist die Platte jedoch längst ein Megaseller: Ihre mittlerweile elfte Platte beinhaltet die kommenden Hits "La Bicicleta", das 25 Wochen auf Platz eins der Billboard Latin Airplay Charts thronte und "Chantaje". Der Song mit dem kolumbianischen Reggaeton-Sänger Maluma verzeichnet nach sechs Monaten schon über 1,2 Milliarden (!) YouTube-Views.

Weitere Feature-Gäste auf "El Dorado" sind Nicky Jam, Prince Royce, Black M, und Nasri, Frontmann der kanadischen R'n'B-Reggae-Band "Magic!". Hierzulande erscheint zunächst "Me Enamoré"

(übersetzt "Ich habe mich verliebt") als Single, eine Liebeserklärung an ihren Mann, Fußballstar Gerard Piqué. Dass es bei der Sängerin um die Liebe geht, ist wahrlich nichts Neues - aber ein schönes Thema ist es ja doch.

Ihr letztes Album "Shakira" erreichte Platz fünf der deutschen Albumcharts und beinhaltete u.a. "Can't Remember to Forget You", das Duett mit Rihanna.