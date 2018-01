Im neuen Musikvideo zu "Trap" wandelt Shakira mit Kollabo-Partner Maluma durch trübe Gewässer und textliche Verführungsversuche.

Barcelona (mrk) - Mit "Trap" legt Shakira die vierte Single ihres letzten Albums "El Dorado" vor. Wie auch für die erfolgreiche Erstauskopplung "Chantaje" kollaboriert die 40-Jährige dafür mit dem kolumbianischen Sänger Maluma.

Das schwarz-weiß gehaltene Musikvideo wurde bereits im März 2017 zusammen mit dem Albumcover aufgenommen, was die auffallenden Ähnlichkeiten erklärt.

Der Clip illustriert ein sinnliches Hin und Her in trübem Gewässer zwischen Shakira und Maluma, die über unaufgeregte R'n'B-Klänge Herzschmerz und Verführung thematisieren.

Im Sommer geht Shakira auf große Europa-Tour, dabei spielt die Kolumbianerin am 17. Juni in München auch ein Konzert in Deutschland.