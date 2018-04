Damit hat niemand mehr gerechnet: Die schwedische Pop-Gruppe hat zwei neue Tracks geschrieben und aufgenommen.

Stockholm (alc) - Zwischen 1974 und 1980 verzeichneten ABBA neun Nummer-eins-Hits in Deutschland und verkauften weltweit mehrere Hundert Millionen Platten. Via Instagram kündigte das schwedische Quartett nun an, zwei neue Songs für ein Projekt eingespielt zu haben, in dem virtuelle Figuren die Musiker verkörpern sollen.

"Die Entscheidung, an dem aufregenden Abba Avatar Tour-Projekt zu arbeiten, hatte eine unerwartete Konsequenz. Wir alle hatten das Gefühl, dass es nach rund 35 Jahren wieder Spaß machen könnte, erneut zusammen zu arbeiten und ins Tonstudio zu gehen. Also haben wir es getan. Und es war, als ob die Zeit stillgestanden hätte und wir nur einen kurzen Urlaub gemacht hätten. Eine äußerst freudige Erfahrung!"

"Einer der zwei neuen Songs, 'I Still Have Faith In You', wird im Dezember in einem TV-Special zu sehen sein."

Die Botschaft endet mit den Worten: "Wir sind vielleicht erwachsen geworden, aber das Lied ist neu. Und es fühlt sich gut an."

Als wärs 1979

ABBAs Björn Ulvaeus enthüllte Anfang dieser Woche Details des Avatar-Projektes der Band in Brüssel. Das Herzstück bildet die zweistündige TV-Show, die gemeinsam von NBC und BBC produziert wird. Die BBC wird die Band als computergenerierte Figuren zeigen. Die Musiker sind digital gescannt und "überarbeitet" worden, um auszusehen wie 1979, als die Band ihre dritte und letzte Tournee absolvierte.