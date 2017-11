Selena Gomez veröffentlicht einen Track zusammen mit Marshmello.

Los Angeles (sab) - Der DJ mit der Marshmellow-Maske unterstützt Selena Gomez auf ihrer neuen Single. "I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you", singt sie dort. Der Titel beginnt gemächlich, nimmt jedoch im Chorus an Fahrt auf und steigert sich bis zu dem Teil, an dem dann Marshmello deutlich seine Finger im Spiel hat.

Gomez beschreibt den Song als einen sehr persönlichen, der Dinge reflektiere, die sie in Japan erlebt habe. Der Veröffentlichungstermin eines neuen Albums steht noch nicht fest, Gomez deutete jedoch in einem Interview mit Zane Lowe an, sie habe so viel Material, dass es für zwei Alben reiche.

Sie sei jedoch noch nicht so weit, etwas zu veröffentlichen. Denn sie wolle, dass es wirklich gut werde. Gomez verspricht jedoch: "Es wird bald sein".