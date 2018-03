In ihrem neuen Soulpop-Song zelebriert die Powerstimme vor urbaner Kulisse ihre Unabhängigkeit.

Halmstad (mrk) - Drei Jahre nach ihrer erfolgreichen Debütplatte "Pretend" meldet sich Seinabo Sey mit ihrem neuen Song "I Owe You Nothing" zurück. Die Single markiert den ersten Vorboten auf ein weiteres Album der Sängerin, das in diesem Jahr erscheinen soll.

In dem Ende 2017 in Gambia gedrehten Video zeigt sich Sey im urbanen Kontext selbstbewusst: "I owe you nothing / I be myself, I aint frontin." Die Sängerin mit schwedisch-gambischen Wurzeln belebt mit ihrer kraftvollen Stimme dabei die Soulpop-Begleitung, die überwiegend lediglich zwischen zwei Moll-Akkorden pendelt.

Titel und Erscheinungsdatum des dazugehörigen Albums sind bisher noch nicht bekannt.