Johnny Rotten über Trump und Brexit. Bilderbuch-Tourstart, Messer, Sufjan Stevens, Cardigans. Lommbock-Gewinnspiel. 5 Fragen an Desperate Journalist.

Inside The Shit (mis) - Neues aus den Albumcharts: Der Soundtrack zum "Bibi & Tina"-Film "Tohuwabohu total" auf Platz drei, Roger Ciceros Best Of "Glück ist leicht" auf vier, Milky Chance mit "Blossom" auf fünf, Drake mit "More Life" auf sieben, "Ich bin das Chaos" von Judith Holofernes auf 13, YouTube-Star Leon Machère mit "F.A.M.E." auf 15, Obituary mit "Obituary" auf 24. Und wer ist da wo oben ist? Wer liefert seit 1981 halbwegs stringent Sounds Of The Universe, hmm?

Ich sags euch