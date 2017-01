QOTSA, Miley, Fler u.a. gegen Trump, ominöses Nick Cave-Posting, Interpol-Geburtstagstour, 5 Fragen an Die Sterne, etc.

Inside The Shit (mis) - "Zeiten ändern dich", formulierte schon vor Jahren ein großer Philosoph aus Berlin. Und so trifft es irgendwann auch mich. Heute nämlich: Der Schuh-Plattler wird zum Schuh-Trumpler. Schlecht sitzende Friese und Tendenz zur Oberschläue waren jetzt noch nie unüberwindbare Hürden für mich. Aber gegen die Aktionen des amtierenden US-Präsidenten kommt dieser Tage ja kein Mensch an. Scheinbar brach es nun sogar aus dem nicht für politische Äußerungen bekannten QOTSA-Chef Josh Homme heraus. Doch bevor wir uns mit den Niederungen der "Era Trumparis" zunächst einmal zu wirklich schönen Dingen, denn ...

JA DIE GIBT ES NOCH