Kein "Wonderwall" in Köln. Arctic Monkeys-Tour. Keith Richards lästert über Drogen. DVDs und Festival for free. 5 Fragen an Dream Wife.

Inside The Shit (mis) - People are people so why should it be, Schuh and I should fucking fail so awfully. 30 Jahre, 30 Alben, das war letzte Woche gefragt. Das Beste von 1988 im Langspielplattenformat. Klar, dass der Depeche Mode-Live-Klassiker "101" da nicht fehlen darf. Die Redaktionskollegen von der Dringlichkeit dieses Ausnahmekonzerts überzeugt, verabschiedete ich mich ins Wochenende.

Dann Samstag früh der Schock - ein Leser postet auf Facebook: "Ich will ja nicht kleinlich sein, aber Depeche Mode 101 erschien erst 1989". Seitdem suche ich reumütig das Erdloch, in dem ich die nächsten einhunderteins Jahre nur mit mir selbst und Highspeed-Internet verbringen möchte. Davor erscheint diesen Freitag, spoilern darf ich in diesem Fall, unser Rückblick auf das Jahr 1978. 40 Jahre, 40 Alben. Diesmal garantiert ohne Depeche Mode. Aber bleiben wir bei ...

Rock'n'Roll-Stars

