Bowie, Drangsal, ESC, Schulz & Böhmermann, EODM & Pegida, LGBT & Breitbart, 5-Fragen-Best Of von Bosse bis Uhlmann: 2016 im Schnelldurchlauf.

Inside The Shit (mis) - 2016, man wagt es vor dem 1. Januar ja kaum auszusprechen, war ein pöses pöses Musikjahr. Ap in den tiefsten Schlund mit dem Purschen, ich pefehle es.

Denn 2016 hört nicht nur schlimm auf, es fing auch schon schlimm an. Der erste Schuh-Plattler des Jahres sollte eigentlich am 11. Januar erscheinen. Doch dazu kam es nicht, denn an diesem Morgen, irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr, verbreitete sich eine Meldung in Sekundenbruchteilen: David Bowie ist gestorben. Ich stand gerade in der Kassenschlange beim Supermarkt und döste in meinen Curry-Brotaufstrich, als mein Handy explodierte. So profan schneidet sich der Tod manchmal hinein ins Leben. Keinen Funken Anstand, dieses neue Jahr, so viel stand schon mal fest.

Im Büro angekommen, änderten wir, wie viele andere Medien an diesem Tag auch, Tagesplan und Playlists. Ein Nachruf musste her und - weil bei Kollege Kabelitz und mir eh schon alle 28 David Bowie-Alben (mit Abstrichen) in Dauerrotation liefen - ein entsprechender Essay über diese Work of Art. Doch höret, liebe Schwarzseher, 2016 fiel gelegentlich auch positiv auf. Ich muss es wissen: Wenn nicht gerade der 11. Januar 2016 ist, steht der Schuh-Plattler schließlich für großen Schabernack, Vinyl-Love, Boulevard-Trash und fachgerechte The-Smiths-Schrein-Hochglanzpolitur. So please please please: Fasten your meatballs, hier kommen die letzten ...

12 Monate im Schnelldurchlauf