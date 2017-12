Trump und Morrissey, Cornell und Bennington, Echo und Böhmermann - an 2017 feiern wir vor allem, dass es vorbei ist.

Inside The Shit (mis) - laut.de-Weihnachtsfeier am Freitag zur fortgeschrittenen Stunde: Kolumnenpartner Klug nähert sich meinem Tisch, ich sehe es zwar aus den Augenwinkeln, bin aber schon zu träge, um mich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Überfallartig bellt er mich an: "Schuh, bestes Konzert 2017?" Geistesgegenwärtig reagiere ich schon nach zwei Minuten: Nick Cave in Zürich. Klug nickt zufrieden, denn von allen Dinosaurier-Acts, die mir am Herzen liegen, weiß der Twentysomething seit diesem Jahr um die magische Aura, die der Australier live entfaltet. Bei meiner anderen Herzensband Depeche Mode im Kölner RheinEnergie-Stadion sah der Kollege das im Sommer etwas anders. Und da wären wir dann auch gleich mittendrin im ersten Monat unseres Schuh-Plattler- & Klug-Scheißer-Rückblicks aufs Jahr 2017. Habt Spaß, hier kommen die letzten ...

12 Monate im Schnelldurchlauf

Hoffentlich auch noch in 2018!