Hommage ans Atomic Café, Kaiser Franz Josef im Anflug, Stones-Tour ausverkauft, Kraftwerk-Box, Fehlfarben in orange, 5 Fragen an Pumarosa etc.

Inside The Shit (mis) - 2015 wurde der Münchner Szene-Club Atomic Café abgerissen (aber nicht online, har har). Seitdem klafft eine subkulturelle Wunde in der Neuturmstraße 5. Wo einst 18 Jahre lang einer der beliebtesten Britpop-/60s-/Indie-Tempel Deutschlands residierte, hängen nun Shirts mit bedruckten Krokodilen. Nix gegen das Unternehmen, aber es bleibt auch zwei Jahre nach der Schließung des Atomics eine Geschichte, die jeden Musikhörer schmerzt, der in den Nullerjahren die Nächte zum Tag gemacht hat oder wenigstens einmal Gast war.

Gentrifizierung in ihrer hässlichsten Form