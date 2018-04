Jack White lobt Nicki Minaj. Neues von Get Well Soon, Drangsal, Arctic Monkeys. Bowie & Cale. 5 Fragen an Alexis Taylor. Vinyl- und laut.de-Charts.

Inside The Shit (mis) - Ich verstehe nicht wirklich, warum das neue Jack White-Album "Boarding House Reach" so polarisiert. Klar, der Mann verwendet nun mehr Samples und geht ein Stück weit weg vom traditionellen Songwriting, aber hey, hat mal einer die neue The Voidz-Platte gehört? Das nenne ich mal eine Stilbruch-Party mit Afterhour (sehr gelungen, übrigens). Aber zurück zum Stripes-White. Der Gitarrist hat bekanntlich stets viel zu erzählen und in einem aktuellen Interview ließ er nun wissen, was viele schon ahnten:

Rap ist das neue Punkrock