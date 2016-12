Keenan an Tool-Lethargie "unschuldig". Heinz Strunk besoffen bei "Inas Nacht". Polizeichef bittet Nickelback um Verzeihung. Widerstand gegen rechtes Hetzportal.

Inside The Shit (mis) - Es war als witzig verpackte Warnung gemeint: Ein kanadischer Gesetzeshüter des Ortes Kensington drohte seinen Bürgern vergangene Woche via Facebook, dass jeder betrunkene Autofahrer ab sofort neben einer saftigen Geldbuße und Fahrverbot auch gezwungen würde, das Nickelback-Album "Silver Side Up" am Stück anzuhören.

Der Schuss ging nach hinten los