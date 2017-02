Prince im Stream, Arcade Fire-Tour, Vinyl-Charts, Songs von Candelilla, Love A, Lanegan, Jesus & Mary C., 5 Fragen an Sleaford Mods, etc.

Inside The Shit (mis) - Letzte Woche den ESC-Vorentscheid auch nicht angeschaut? Richtige Wahl. Wobei unsere nimmermüden laut.de-Berichterstatter von der Nachtschicht das Gehüpfe jetzt gar nicht sooo grauenhaft fanden. Aber wir haben vorsichtshalber ja auch den Redaktionskühlschrank nicht abgeschlossen. Call it Empathievermögen. Dass Gewinnerin Levina hingegen eine schwere, wenn nicht sogar grausame Zeit im Rampenlicht bevor steht, ist hingegen ...

bereits ausgemachte Sache