Inside The Shit (mis) - "Why Can't I Be You" postete Kollege Wesselkämper auf Facebook unter mein Handyfoto vom The Cure-Konzert in Basel. Ein Prophet der Mann, denn der "Kiss Me"-Track wurde tatsächlich gespielt. Einige andere, auf die unsere Reisegruppe sehnlichst gewartet hat, dagegen nicht. Aber was sollen die Stuttgarter schon sagen? Die durften sich gestern zwar an der halben "Disintegration" laben, allerdings auf Kosten von "One Hundred Years" oder "Shake Dog Shake". Mit uns Fortysomethings kann man's ja machen. Kommen wir zu einer bekannteren Figur ...

dieser Altersklasse