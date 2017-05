Nach Manchester-Terror: Liam Gallagher fürchtet "Live Forever", Noel ist sprachlos. Eddie Vedder gedenkt Cornell. Josh Homme-Score "In The Fade". 5 Fragen an Hotei.

Inside The Shit (mis) - Noel Gallagher feiert heute seinen 50. Geburtstag. Zur Feier in sein Anwesen nach Oxforshire lud der ehemalige Oasis-Chef bereits gestern zahlreiche Superstars ein, darunter Madonna, Bono, Damon Albarn und Stella McCartney. Familienangehörige standen nicht auf der Gästeliste. Dennoch ließ es sich Dauerrivale Liam Gallagher nicht nehmen, seinem Bruder ohne erkennbare Hinterlist zu gratulieren:

Happy 50th rkid stay young LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 29. Mai 2017

Die Gallaghers stehen heute auch im Mittelpunkt der Kolumne. Schließlich sind beide wieder im Studio und veröffentlichen ...

neue Studioalben in 2017