Josh Homme & Lady Gaga, Bowie-Vandalismus, Gabalier & "Freunde" bei MTV, Vinylcharts, Faith No More-Gewinnspiel, 5 Fragen an HGich.T etc.

Inside The Shit (mis) - Gerade letzte Woche habe ich His Master's Voice wieder gehört bzw gesehen: In der hervorragenden Wüstenrock-Doku "Lo Sound Desert" erinnerte sich unter anderen Queens Of The Stone Age-Chef Josh Homme an seine Jugend in der trostlosen Wüste Mitte der 80er Jahre. Wie weit diese Zeit mittlerweile entfernt ist, lässt sich alleine ...

schon an folgender Meldung ablesen