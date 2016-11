TV-Horrorformat an Weihnachten. Parookaville boomt. Vinyl-Re-Releases. Soundgarden-Paket. 5 Fragen an Beak>. Pink Floyd-Verlosung.

Inside The Shit (mis) - Nein, ich habe nicht gekündigt, aber ich sehe es allen nach, die in diese Richtung gedacht haben. Den Auftakt unserer laut.de-Jahresrückschau-Specials machten am Wochenende die Musikbücher des Jahres und wer sich als blitzgescheiter Plattler-Leser da fleißig durchgeklickt hat, stellte schnell entsetzt fest: Weder wurde die Autobiografie des Ex-The Cure-Keyboarders Lol Tolhurst, noch die Autobiografie des Ex-Smiths-Gitarristen Johnny Marr angemessen ins Himmelreich gejubelpersert. Wohl wahr.

Einfacher Grund: Die beiden Verlage hielten es nicht für notwendig, uns rechtzeitig zu bemustern und abgesehen davon, dass kommendes Jahr wohl ohnehin deutsche Übersetzungen anstehen, gab es noch einen ganzen Stoß anderer Hochkaräter (einige davon könnt ihr hier gewinnen), die auf unseren Tischen landeten. In diesem Zusammenhang muss ich noch eine Klassiker-Anekdote von alten US-Helden loswerden, die sich ausgerechnet am Abend des 9. Oktober 1989, dem Tag des Mauerfalls, für ein Konzert ...

in Berlin bereit machten