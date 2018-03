Gallagher scheitert an Beatles-Hymne. Wie sich Strokes und RHCP bei Tom Petty bedienten. Böhmermann auf Tour. 5 Fragen an Hope.

Inside The Shit (mis) - Vor 17 Jahren führte mir Johnny Cashs "I Won't Back Down"-Cover nach einer längeren, unter anderem der Entdeckung von Synthie-Pop und Indie-Rock geschuldeten Verdrängungsphase noch einmal vor Augen, was für ein Genie Tom Petty doch ist. Das hatte ich sogar ausnahmsweise schon früh bemerkt, als ich in meiner musikalischen Entdeckungsphase noch frei von Coolness-Aspekten und geschmäcklerischer Avanciertheit, also mit 14 Jahren, in den großen Ferien zu meiner Oma in die Großstadt nach Karlsruhe durfte. Großstadt, als das durfte man in den späten 80er Jahren ungeniert Städte bezeichnen, deren Hertie-Filialen eine WOM-Etage anzubieten hatten, das paradiesischste Akronym für Musikliebhaber:

World Of Music

Direkt zu den dicken Themen: