Foo Fighters Making-Of, Pearl Jam-Tickets, Neues von Morrissey und John Frusciante, letztes Chester Bennington-Video, 5 Fragen an Kellermensch.

Inside The Shit (mis) - Sei nicht schnellen Gemütes zu zürnen, denn Zorn ruht im Herzen eines Narren, heißt es in der Lutherbibel. Nach Meinung einiger Foo Fighters-Fans habe ich demnach mein Wesen mit der Album-Review zu "Concrete And Gold" hinlänglich entblättert. Nun ist Zorn natürlich die falsche Zustandsbeschreibung eines irgendeine musikalische Neuveröffentlichung betreffenden Gefühls, die einem persönlich halt einfach nur wenig zusagt.

Zornig machen allerhöchstens "Erzeugnisse", wie sie Kollegin Hartleib hier erdulden musste, aber das ist glücklicherweise äußerst selten der Fall. Wen die neue Foo Fighters-Platte dagegen perfekt abgeholt hat, wie wir in der Fachsprache sagen, den könnte eventuell über die offensichtlichen Beatles- oder Led Zeppelin-Bezüge hinaus interessieren, welche Bands noch inspirierend auf "Concrete And Gold" eingewirkt haben und wer eigentlich dieser Produzent Greg Kurstin ist. Dave Grohl wäre nicht Dave Grohl, hätte er darauf nicht wieder ...

Antworten im Chef-Format

Ohne Umweg zu diesen Themen: