Depeche Mode covern Bowie. Toten Hosen im Stream. Vinyl-Hype ungebrochen. 5 Fragen an Candelilla, etc.

Inside The Shit (mis) - Falcos 60. Geburtstag, Kurt Cobains 50er, man kommt aus dem Gedenken derzeit ja gar nicht mehr raus. Auch sonst haben bei mir zuletzt wieder alte Bekannte die Hauptrolle gespielt: Teenage Fanclub live bejubelt, am Freitag ergatterte ich gerade mal noch so ein Konzertticket für die kommende Nick Cave-Tour und dann klingelte ich noch bei Peter Hook durch, um mal zu fragen, wie es eigentlich so geht, wenn der Rechtsstreit mit der weltberühmten Ex-Band New Order nicht aufhört und Journalisten pausenlos fragen, wie es eigentlich so geht, wenn der Rechtsstreit mit der ...

weltberühmten Ex-Band New Order ...