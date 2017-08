Taylor Swift & Right Said Fred, Sleaford Mods vs BDS, Chester Benningtons Ex-Frau ist "angewidert" und Billy Corgan jetzt WPC.

Inside The Shit (mis) - Whatsapp im Urlaub von Kollegin Fromm: „Hey, die neue QOTSA-Scheibe kommt diesen Freitag – hast du da deinen dicken Hintern drauf oder wer soll das machen?“ Schon mal was von VÖ-Autoren-Liste gehört, murmle ich vor mich hin, während ich vor den Wespen im Brombeerstrauch flüchte. Es ist immer schön dabei zu sein, wenn Dinge wachsen, seien es Kinder, Pflanzen oder Platten. Im Gegensatz zu meinen Brombeeren tut sich bei "Villains" in dieser Hinsicht leider trotz mehrmaligen Hinhörens erschreckend wenig und das zuzugeben, fällt mir als beinhartem Homme-Fan selbstverständlich schwer. Locker und leicht feierte dagegen der zuständige Review-Kollege Brandstetter die neue Scheibe als "tanzbarste Inkarnation ihrer selbst, mit dem Fuß auf dem Gaspedal" ab. Na dann ...

Let's Dance!