Chad Smith (RHCP) stürmt von der Bühne, Erdmöbel & Judith Holofernes, Sufjan Stevens-Mixtape, OK Go-Video, 5 Fragen an Alt-J etc.

Inside The Shit (mis) - Die laut.de-Alben des Jahres, sie wollen demnächst gekürt werden und damit die eigenen Highlights dort möglichst auch auftauchen, muss man rechtzeitig die (beratungsresistenten) Kollegen aufmischen. In meinem Fall versucht Kolumnen-Partner Alex Klug mir von April bis heute einzutrichtern, dass Ulver mit "The Assassination Of Julius Caesar" gefälligst die (Synthie-Pop-) Platte des Jahres abgeliefert bzw. "das einzige relevante Depeche Mode-Album 2017" aufgenommen hätten. Nicht dass die Könige aus Basildon heutzutage ...

noch unantastbar wären

