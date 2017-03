Updates zu Gorillaz, HGich.T, Toten Hosen, Julia Holter, Bonnie Prince Billy, Cold War Kids, Deep Purple, 5 Fragen an Kelly Family, etc.

Inside The Shit (mis) - "The Cranberries veröffentlichen ihre größten Hits und drei neue Songs in orchestralem Gewand": Wenn dies die ersten Worte einer geöffneten Mail am Montag Morgen sind, kann man den Rechner eigentlich gleich wieder runterfahren. Aber ihr kennt mich, ich bin Profi, angesichts solcherlei ranschmeißerischer Promo-Mails zucke ich maximal kurz mit der Augenbraue, da schlägt der Ringfinger meiner rechten Hand schon auf den "Löschen"-Button meines Mail-Accounts ein. Wieder und immer wieder. Apropos:

Depeche Mode, anyone?