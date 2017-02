Neues Tool-Album in weiter Ferne, HBO-Rock-Doku "Vinyl", Notwist-Gewinnspiel, 5 Fragen an Lou Barlow, Chvrches im TV, Beatsteaks etc.

Inside The Shit (mis) - Hozier soll eine Klage gegen Multitalent Chilly Gonzales eingereicht haben, da dieser ihm die geistige Urheberschaft am Welthit "Take Me To Church" abspricht und sie an seine gute Freundin Feist weiterreicht. Hoziers Managerin Caroline Downey wies die Vorwürfe gegenüber der irischen Times bereits zurück und nannte sie "haltlos".

Und so fing alles an ...