Vinyl-Jahrescharts 2017. Nirvana in Dur. Basser verlässt Foals. Trauer um Konzertveranstalter. Distillers-Reunion. 5 Fragen an Sam Vance-Law.

Inside The Shit (mis) - 2017 ist vorbei, bye bye Junimond. Wer in den letzten Wochen auch nur rudimentär an laut.de vorbeigekommen ist, wurde förmlich dazu gezwungen, ausgiebig durch unsere Bestenlisten zu surfen und kennt nun, gewollt oder ungewollt, unsere liebsten Alben, Songs, Konzertfotos, Bücher, Videos und Newcomer des letzten Jahres. Doch das letzte Wort zum letzten Jahr ist noch immer nicht ausgesprochen. Denn 2017 ist auch das Jahr, in dem Rockmusik endgültig ...

vor Hip Hop kapitulierte

Nicht alles lesen? Lieber schnell auf den Punkt? Bitte sehr: