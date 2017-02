Keine Depeche Mode-Revolution. PJ Harvey in der Heide. R.I.P. Marc Spitz. Mac DeMarco, Drangsal und Father John Misty. 5 Fragen an Bilderbuch.

Inside The Shit (mis) - "Where's The Revolution?", fragen meine seit Jahren angezählten, aber sämtlichen Banalitätsfallen des Kommerzsektors doch meist ausweichenden Helden Depeche Mode in ihrer neuen Single. Wo? Na genau vor euren Augen: Das ECHO-Komittee (verantwortlich für schlimmste TV-Schmerzspiralen) hat 2017 tatsächlich eingesehen, dass es langsam keinen Sinn mehr macht, Barbara Schönebergers neue Abendkleider aus elf Kameraperspektiven einzufangen und zwischendurch Campino, Cro und Helene auf die Bühne zu schubsen. Pain and suffering in various tempos, wie Depeche es einst nannten (allerdings damit ihre Kunst meinten).

Als nun sogar die ARD für die zum Dschungelcamp der Reichen und Schönen mutierte Gala im April als Übertragungssender einen Rückzieher machte, dämmerte Dieter Gorny und Co., dass da vielleicht mal echte Experten ran müssen. Und der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hält Wort: Mit Kollege Cordas und mir wurden zwei ausgewiesene Musikjournalismus-Cracks ...

in die Jury befördert