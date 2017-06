Blumenladen verhöhnt Radiohead-Fans, NIN in "Twin Peaks", Stone Roses-Abschied, Romano, Benjamine Clementine, 5 Fragen an Lea Porcelain etc.

Inside The Shit (mis) - Vor ziemlich genau einem Jahr war die Aufregung groß: Die wiedervereinigten Stone Roses legten nach "All For One" gleich mit der zweiten neuen Single "Beautiful Thing" nach, produziert von Paul Epworth (Bloc Party, Florence + The Machine). Aufregung bezüglich der allseits erwarteten Annahme, es würde nun endlich ein Albumveröffentlichungstermin näher rücken. Nun ...

So kann man sich irren