Katy Perrys illegale Dance-Moves, neues Franz Ferdinand-Line Up, Sparks-LP, Vinylcharts, 5 Fragen an Erasure etc.

Inside The Shit (mis) - Auch fünf Tage danach kann man es einfach immer noch nicht glauben: Chris Cornell weilt nicht mehr unter uns. Mitten in einer Tournee mit Soundgarden wählte der Musiker in seinem Hotelzimmer den Freitod. Wenn diese Nachricht schon für Fans kaum fassbar ist, mag man sich nicht vorstellen, wie es Freunden oder gar Angehörigen des Sängers gehen muss. Vor allem wenn sie den Fehler begehen, im Internet zu surfen.

Vielleicht ist es der in unserer Zeit vorherrschende Drang nach Informationen aller Art bei Ereignissen dieser Tragweite, dass sich Fakten verselbständigen. Sicher auch der unserer Redaktion bekannte Druck, möglichst einen Tick schneller zu sein als die Konkurrenz. Trotzdem war es im Falle Cornells erschreckend zu beobachten, wie zügig die unnötigsten Details dieses Vorfalls an die Öffentlichkeit drangen, die dort mit Sicherheit ...

überhaupt nichts zu suchen haben