Countdown für Pumpkins-Reunion, Johnny Cash-Tribute mit Chris Cornell, Vinylcharts Januar, Nils Frahm im TV, 5 Fragen an And The Golden Choir.

Inside The Shit (mis) - Zeit zum Innehalten, liebe Freunde des anspruchsvollen Indie-Rocks. Der australische Songwriting-König Grant McLennan wäre heute 60 Jahre alt geworden, doch leider verstarb er 2006 im Schlaf an einem Herzinfarkt. Seine Band spielte weder Punk noch Pop noch Rock noch Folk, dafür von allem ein bisschen und nannte sich folgerichtig The Go-Betweens. Und während in diesen Tagen gerade hier in Konstanz die Welt draußen verrückt spielt, obliegt es dem von Natur aus nostalgisch-muffeligen Indie-Romantiker (also mir), sich in den eigenen vier Wänden zu verbarrikadieren und Go-Betweens-Klassiker wie "16 Lovers Lane", "Liberty Belle And The Black Diamond Express" oder "Oceans Apart" aufzulegen.

Unkundige, deren Interesse diese Einleitung geweckt haben sollte: Bitte nicht darüber echauffieren, dass Streamingdienste nur wenige ihrer Alben anbieten. Besser man bezahlt (mehr) Geld für diese großartige Musik. Wobei es im Falle der Go-Betweens nicht nur bei Vinyl, sondern auch beim käuflich zu erwerbenden CD-Angebot eher karg aussieht. Kauft denn noch jemand MP3s?

Apropos Streaming