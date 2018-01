Genesis vor Reunion? "Carpool Karaoke" mit Shaggy & Sting. Jenny Wilsons #metoo-Song. Hansa Studio-Doku. Damned-Comeback. 5 Fragen an Brian Fallon.

Inside The Shit (mis) - Mark E. Smith hatte man eigentlich jetzt nicht so richtig auf dem Zettel beim Thema Ableben. Wobei der Mann mit der exorbitant miesen Laune auch nicht gerade für seine gesunde Gesichtsfarbe bekannt war. Doch mal ehrlich: Mit dem Namen The Fall assoziierten sowieso nur Menschen etwas, die sich irgendwann einmal für eine sehr spezielle Art von UK-Postpunk interessierten: monoton-abseitigen Rock'n'Roll mit deutlichen Artikulationsstörungen.

Musikalisch war der 60-jährige Sänger und Songwriter über Jahrzehnte eher nicht zu fassen. War das jetzt Punk, Rock, Free Jazz, 60s-Garage oder Indie, was der da macht? Die meisten Medien, die nun über seinen Tod berichteten, haben sich diese Frage nie gestellt, denn The Fall hatten nie einen richtigen Hit und waren dementsprechend nie Thema. Selbst auf laut.de findet man zu den neun The Fall-Studioalben der letzten 15 Jahre nur drei Reviews. Hätte ja auch noch Extra-Arbeit gemacht, den neun verschiedenen Labels hinter her zu recherchieren, auf denen diese Alben erschienen sind.

Schon bekannter war dagegen, dass Smith eine äußerst spannende Figur des Betriebs war, mit seinem schlechtgelaunten Sprechgesang und der kompromisslosen Fuck Off-Haltung. Solche Typen gibt es heute nicht mehr. Die von Smith seit 1979 meist unelegant in die Freiheit entlassenen The Fall-Bandmitglieder (Giitarrist Riley flog 1983 raus, weil er in einer Disco zu Deep Purple tanzte) mögen zum Bandsound einiges beigetragen haben, die Band war dennoch einzig und allein Mark E. Smith. Oder in seinen Worten: "Mit mir und deiner Oma an den Bongos sind es The Fall." Höchste Zeit also für ...

12 essentielle The Fall Tracks

Von Tocotronic hätte ich mir eigentlich auch noch ein paar salbungsvolle Worte an den alten Meister gewünscht, wo sie es doch eh grade mit der Unendlichkeit haben, aber so Promophasen sind halt auch anstrengend. Vielleicht sitzt Dirk ja auch seit letzter Woche an einem ganz langen Text, warten wirs ab.

