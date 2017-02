Depeche Mode wollen keine Alt Right-Band sein. Gewalt und Tom Jones auf Tour. Sven Regener, Mando Diao, Drangsal. 5 Fragen an Van Holzen.

Inside The Shit (mis) - Es ist Fasnacht und alle freuen sich. Alle? Scheint so, wenn ich mir die neueste Jupelperser-Meldung so durchlese, die soeben aus der Zentrale für deutsche Geschmacksverirrung aka Charts-Erhebung eingetrudelt ist: "Macht Spaß, geht ins Ohr und animiert zum Tanzen: Lorenz Büffels 'Johnny Däpp' vereint alle Eigenschaften eines echten Faschingshits. Auch der kommerzielle Erfolg kann sich sehen lassen: Seit Donnerstag zählt 'Johnny Däpp' zu den erfolgreichsten Faschingssongs der Saison (...) Nur ein Stimmungshit ist momentan noch beliebter, und zwar Andreas Gabaliers 'Hulapalu'." darauf eine Twitterperle:

Aber um wegen einer mir fremden Jahreszeit hier großartig zu lamentieren, wäre nach so vielen Jahren in Konstanz auch ein Eingeständnis eigener Ohnmacht, von der ich selbstverständlich weit entfernt bin. Stimmungshit ist quasi der zweite Vorname dieser Wochenkolumne. Und ich bin euer Möchtegern-Lorenz-Büffel. Kommen wir deshalb nun zum ...

Johnny Däpp des Synthie-Pop