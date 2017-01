Trent Reznor lästert wieder. Nick Cave bricht sein Schweigen. Trailer zu EODM und Stooges. Vinylverlosung. 5 Fragen an Odd Couple.

Inside The Shit (mis) - Es wurde in unserer Albumvorschau für 2017 dann doch recht schnell von User Vallepulle erkannt, dass wir Tool auch schon 2016, 2015 und 2014 an selber Stelle angekündigt haben. Das macht entweder uns unglaubwürdiger oder Tool zu den Guns N' Roses des Progrock. Sucht es euch aus. Wir geben zwar unumwunden zu, dass wir einem Nachfolger von "10.000 Days" aller widrigen Prognosen zum Trotz weiterhin mit juvenilem Leichtsinn entgegen fiebern. Doch wenn es nix wird, ist es auch nicht tragisch. Heute morgen lag doch tatsächlich ein Album in der Post, ...

auf das ich schon sehnlichst warte