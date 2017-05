Gorillaz-Tour, Luxusfestival floppt kolossal, "OK Computer"-Jubiläumsplatte, Vinyl-Re-Issues, 5 Fragen an Jesus & Mary Chain, etc.

Inside The Shit (mis) - Für 1000 oder 10.000 Euro auf ein Festival? Wer träumte nicht schon mal von einer solchen Luxus-Entgleisung? Zumal, wenn die Show auf den Bahamas stattfindet. Ein Coachella für Superreiche mit Sterneköchen und einem richtig miesen Line-Up, wie es die Anforderungen in dieser Finanzliga eben wünschen. Wichtig ist letztlich ja nur, dass man die geilsten Selfies postet. Mit-Organisator Ja Rule sah sich in seiner Vision bestätigt, 3000 Menschen buchten sich ein und träumten bereits von ihren VIP-Paketen (Privatflugzeug, Bootsverleih, Massagen).

Doch es kam alles anders