Neues von Alt-J und Roger Waters. Iggy + Metallica, Jamiroquai-Tourdaten, Gorillaz-Festival. Bowie mochte "Lulu", Laurie nicht. 5 Fragen an Klez.e.

Inside The Shit (mis) - "Mike Singer verhilft Warner zur Doppelspitze", titelte jüngst das Branchenblatt Musikwoche. Singer? Nähh, der hieß doch anders, genau, Skinner. Macht der inzwischen nicht Grime Rap? Moment: "Das neu eingestiegene Debütalbum von Mike Singer ist bereits das fünfte Nummer-eins-Album für Warner Music in diesem Jahr.".

Und siehe da, ich bin mal wieder nicht auf dem Laufenden. Singer ist ein 17 Jahre schlanker Boy mit mehr als einer Million Instagram-Abonnenten, sein Hit-Album "Karma" bewertete Kollegin Hartleib extrem großzügig mit 3/5. Platz 4 der deutschen Albumcharts beruhigt mich wieder: Der Soundtrack zum Film "Bibi & Tina 4 - Tohuwabohu Total". Bin also doch noch voll am Zahn der Zeit. Im Gegensatz zu Lou Reed, der war bekanntlich seiner Zeit voraus. So kommet mit mir, liebe Freunde, ich nehme euch mit ...

von Bibi zu Lulu