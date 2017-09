Mine, Fatoni, Beatsteaks & Marteria beim "Preis für Popkultur". Neues von Iggy Pop, Stereophonics. Vinylcharts. Wanda auf Tour. OMD-Verlosung.

Inside The Shit (mis) - Dass die Installation einer neuen, öffentlichen Show-Würdigung für gelungene Leistungen in der Popmusik nicht völlig unnötig gewesen ist, daran ließ die angeblich von Grund auf neu strukturierte und spannungsgeladene, letztlich jedoch wie in den Jahren zuvor einfach nur grenzdebile Echo-Verleihung keinen Zweifel. In die Bresche sprang daher schon Ende 2016 der ebenfalls in Berlin verliehene "Preis für Popkultur", der die Kunst gegen den Kommerz verteidigen wollte.

Und so sah das dieses Jahr aus