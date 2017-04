Campino klärt auf. Dave Grohls Mama schreibt über Rock-Mamas. Mia & Balbina. Zoot Woman & Kylie. Auerbach & Knopfler. 5 Fragen an Max R. Leßmann.

Inside The Shit (mis) - Messer Gabel Schere Licht sind für kleine Kinder nicht. Eine Woche voller neuer Erkenntnisse liegt hinter uns: Jan Böhmermann singt besser als Bendzko. Und er hat die besseren Ghostwriter. Ein Flop mit Ansage dagegen: Die Idee, den Echo 2017 einen Tag später auszustrahlen. Die Quittung für VOX: Nur 1,28 Mio. Zuschauer im Schnitt im Vergleich zu wenigstens 3,37 Mio. letztes Jahr in der ARD (Quelle: dwdl.de). Hervorragend liefs dagegen für Polizistensohn Böhmermann, der sich noch am Tag der Echo-Verleihung in einem Live-Chat erstmals seinen Fans gestellt und auf drängende Fragen geantwortet hat betreffend sein

neues Jim Pandzko-Projekt