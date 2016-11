Pete Doherty singt Marseillaise im Bataclan. Weihnachtsalbum der Killers. Vinylcharts Oktober. 5 Fragen an Anajo-Olli.

Inside The Shit (mis) - Die Metallica-Woche ist rum, Kollege Brandstetter hat mir beim Interview die "Master Of Puppets" signieren lassen, dann können wir uns also wieder um die wichtigen Themen kümmern. Zum Beispiel um die Vinyl-Charts des Monats Oktober. Aber dazu später mehr. Nun erst mal zu den schönsten grauen Haaren im ...

weltweiten Noise Rock