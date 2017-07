NIN covern Bowie, Reunion-Gerüchte bei Smashing Pumpkins, Smiths- & Brian Eno-LPs, Shout Out Louds, Vinylcharts, 5 Fragen an The Drums etc.

Inside The Shit (mis) - Gibt es das also auch: Ein Musiker-Tod, der mich inhaltlich überhaupt nicht berührt. Linkin Park, Grundgütiger, eine mir ewig fremd gebliebene Band. Wie kann man sowas abfeiern? Dass sie zur Hochzeit des Nu-Metal berühmt wurden, ist natürlich ein zentrales Problem. Wer will schon in einem Atemzug mit Mähdrescher-Combos der Sorte P.O.D. oder Limp Bizkit genannt werden? Benningtons Band nicht, von daher hat es mich auch nie verwundert, dass die Amerikaner recht zügig vom Sound der frühen Jahre weg wollten. Trotzdem habe ich es mit den "Hybrid Theory"-Boys immer so gehalten ...

wie die Foo Fighters

