Vinyl überholt Downloads. Get Well Soon bieten MP3s. 25 Jahre Intro. Neue Bowie-Doku. Taylor Hawkins preist Jesse Hughes. 5 Fragen an Hundreds.

Inside The Shit (mis) - Wer unsere Lieblings-Band des Jahres ist, erfahrt ihr ausnahmsweise nicht, denn diese Kategorie ist uns dann doch zu schwammig. Wir haben uns auf unsere Lieblings-Newcomer geeinigt und auf unsere Lieblingssongs und am Freitag folgen dann die Lieblingsalben in 2016. Foo Fighter Taylor Hawkins nimmt uns nun diese Arbeit ab. Der Drummer erzählte nämlich dem NME, wer ...

die beste Band des Jahres ist