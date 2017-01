Die neue The xx im Schnelldurchlauf. SOHN und Die Höchste Eisenbahn im TV. Bowie & Elvis. 5 Fragen an Flo Morrissey und Matthew E. White.

Inside The Shit (mis) - Wie seit gestern wieder mehr Menschen wissen, haben David Bowie und Elvis am selben Tag Geburtstag. Doch damit nicht genug: Beim Meditieren fiel mir auf, dass ausgerechnet in Presleys Todesjahr 1977 zwei der besten Alben in Bowies Karriere erschienen sind: "Low" und "Heroes". Zudem halte ich die Mutmaßung für sehr plausibel, dass Bowies Albumtitel "Blackstar" ein Verweis des langjährigen Fans auf den kaum bekannten Elvis-Song gleichen Namens darstellt, vor allem aufgrund folgender Textzeilen: "Every man has a black star / A black star over his shoulder / And when a man sees his black star / He knows his time, his time has come."

Als eher kurios einzustufen ist die ebenfalls letztes Jahr in Umlauf geratene Story der angeblichen …

Kollabo zwischen Elvis und Bowie