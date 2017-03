Shitstorm bei Eddie Vedder. Neue Songs von Heinz Strunk, James Blunt, Soulwax. Vinyl-Charts. 5 Fragen an Nick McCarthy (Franz Ferdinand).

Inside The Shit (mis) - Mit Postpunk fängt diese Kolumne heute an und mit Postpunk endet sie auch. Die betreffenden Bands dürften nur den Allerwenigsten von euch etwas sagen, aber das ist ja oft nicht die schlechteste Voraussetzung. Dazwischen findet ihr diese Woche Stories über Pearl Jam, Depeche Mode sowie Neuigkeiten von Heinz Strunk, den Afghan Whigs, Mark Lanegan und Franz Ferdinand-Gitarrist Nick McCarthy. Zunächst aber mal wieder in die USA des ...

Donald J. Trump