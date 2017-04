Als Deutschpopper Jim Pandzko nimmt Böhmi die Bendzkos, Schweighöfers und Giesingers hoch.

Jan Böhmermann droppt pünktlich zur heute Abend in Berlin stattfindenden Echo-Verleihung die überragende Persiflage "Menschen Leben Tanzen Welt" und reiht sich damit in die Kritik am angeblich neuen Konzept der Preisverleihung ein. Im Video parodiert Böhmi gekonnt gewisse Deutschpop-Chartsmagneten und tritt dabei als Jim Pandzko auf.

Mangelnde Kreativität, das komplett austauschbare Songwriting und die Beliebigkeit in der Video-Gestaltung: Der Moderator filetiert präzise die Radio-Chart-Wunder von Bendzko ("Immer Noch Mensch"), Schweighöfer ("Lachen Weinen Tanzen") und Co. Die im Song verwendeten Lyrics stammen laut Eigenaussage aus Kalendersprüchen, Werbeslogans oder Zeilen aktueller Popsongs. Sorgfältig kuratiert von Affen des Kölner Zoos.

Der Song entstand auf der Grundlage eines vorab veröffentlichten Beitrags der heutigen Neo Magazin Royale-Sendung (ZDFneo, 22.15 Uhr), in der der Moderator auf den Echo-nominierten Sänger Giesinger eindrischt: