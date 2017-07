Aus dem Royal Bunker an die Spitze fand jeder für sich. Jetzt machen zwei der erfolgreichsten Deutschrap-Veteranen auf Albumlänge gemeinsame Sache.

Berlin (dani) - Ein gemeinsamer Track auf dem "Goldenen Album", einer auf "Essahdamus" ... so richtig überraschend kommt die Ankündigung nicht, dass Sido und Kool Savas jetzt auch auf Albumlänge gemeinsame Sache machen wollen. Ihre Wege "an die Spitze aus dem Royal Bunker" haben sich auch so schon oft genug gekreuzt, eine Kollabo-Platte erscheint da irgendwie wie der logische nächste Schritt. Angedeutet auf dem Splash!, werden die beiden nun konkret: Das sinnig "Royal Bunker" betitelte Werk soll am 29. September erscheinen.

Neben dem halb-aussagekräftigen Trailer-Video steht inzwischen die erste Frucht dieser neuen Zusammenarbeit, die auch wieder "Royal Bunker" heißt, bei Spotify & Co. zum Streaming bereit, und, hoppla! Das klingt - mit hübsch schummriger Produktion aus Sir Jais Reglern - gar nicht mal übel. Das wiederum verblüfft dann doch schon beinahe, kam doch schon deutlich Unhörbareres dabei heraus, wenn längst arrivierte Mainstream-Popstars durch die Nebel der Zeit auf ihre Anfänge zurückblicken: