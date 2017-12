Warrel Dane, seit Mitte der 80er als Metal-Sänger erfolgreich, starb gestern an einem Herzinfarkt.

Sao Paulo (joga) - Warrel Dane, der Frontmann der Metal-Bands Sanctuary und Nevermore, ist gestern im Alter von 56 Jahren gestorben. Er erlag in einem Apartment im brasilianischen Sao Paulo, das er als Aufnahmestudio nutzte, den Folgen einer Herz-Attacke.

"Ich gab ihm eine Herz-Massage und wir riefen den Notarzt, der auch sehr schnell da war. Aber da war Warrel bereits tot", sagte Johnny Moraes, der Gitarrist von Danes Solo-Band, zur brasilianischen News-Seite UOL. "Wegen seiner Diabetes und seinem Alkohol-Problem war seine Gesundheit bereits sehr angegriffen", so Moraes weiter.

Warrel Dane war seit Mitte der 80er Jahre eine feste Größe im Metal. Mit seinem ebenso melodischen wie auch aggressiven Gesangs-Stil prägte er die Alben seiner Bands Sanctuary und Nevermore.

Zuletzt war er mit den Aufnahmen zu seinem zweiten Soloalbum beschäftigt, dem Nachfolger von "Praises To The War Machine". Langjährige Wegbegleiter wie Jeff Loomis und Sanctuary-Gitarrist Lenny Rutledge teilten ihre Betroffenheit in Social Media-Postings.