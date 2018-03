"Flower Of The Universe" ist Teil des Soundtracks zum neuen Disney-Film "Das Zeiträtsel".

Ibadan (mrk) - Acht Jahre nach ihrem letzten Studioalbum "Soldier Of Love" veröffentlicht die Soul-Band Sade wieder neue Musik: Mit dem von No I.D. produzierten Song "Flower Of The Universe" wirkt die Gruppe mit der nigerianischen Sängerin am Soundtrack des kommenden Disney-Films "Das Zeiträsel" (Im Original: "A Wrinkle In Time") mit.

Schon im Februar wurde bekannt, dass sich neben Größen wie Sia, DJ Khaled und Demi Lovato auch Sade am Werk von Regisseurin Ava DuVernay ("Selma") beteiligt. Die Filmemacherin zeigte sich darüber begeistert: "Ich dachte nie, dass sie ja sagen würde, aber ich habe sie trotzdem gefragt."

Verantwortlich für den Film-Score ist der iranisch-deutsche Komponist Ramin Djawadi, der sich schon mit "Game Of Thrones" einen Namen machte. "Das Zeiträtsel" mit Oprah Winfrey, Chrise Pine und Reese Witherspoon in den Hauptrollen basiert auf dem gleichnamigen Buch ("Die Zeitfalte") von Madeleine L'Engle und startet am 5. April in den deutschen Kinos.