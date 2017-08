TDE-Sängerin SZA veröffentlicht bombastische Visuals zu ihrem Album "Ctrl". Das Video zu "Supermodel" entführt in eine psychedelische Welt.

Los Angeles (ynk) - Nachdem mit "Love Galore" und "Drew Barrymore" bereits zwei erfolgreiche Videosingles aus SZAs aktuellem Projekt "Ctrl" ausgekoppelt wurden, folgt nun eine weitere Visualisierung: "Supermodel" entführt die Sängerin in eine psychedelische Welt, in der sie zwischen der harschen Realität der Großstadt und einem Alice im Wunderlandschen Setting der Realitätsflucht oszilliert. Das Video feierte am Wochenende Premiere auf Apple Music:

Musikalisch fügt sich "Supermodel" sehr homogen in das zugehörige Album ein: Sanfte R'n'B-Klänge und Hip Hop-typische Grooves werden von SZAs butterweichem Gesang veredelt, der inhaltlich dennoch eine deutliche Kante aufweist; man könnte sagen, dass SZA auch ohne den Begriff der Rapperin inhaltlich wunderbar in das Raster von Top Dawg Entertainment passt. Da überrascht es wenig, dass neben Travis Scott auch Kendrick Lamar und Isaiah Rashad auf dem Longplayer vertreten sind.