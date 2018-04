SZA und Kendrick Lamar bitten zum entspannten Kung-Fu-Tee.

Los Angeles (emi) - SZA und Kendrick Lamar treffen im neuen Video zu "Doves In The Wind" in der Wüste aufeinander und liefern sich einen Kung Fu Schwertkampf. Kendrick geht voll und ganz in seiner Rolle als Kung Fu Kenny auf und schwebt Tee trinkend in der Luft. Währenddessen bekämpft SZA Ninjas im Stil des 80er Kultfilms "The Last Dragon".

Beim Duell am Ende scheinen die beiden TDE-Künstler gleich stark zu sein, letztendlich muss Kenny sich aber eingestehen: "Pussy is so undefeated / let's amen to that", während die Sängerin in den Himmel aufsteigt.

Der Track stammt von SZAs Debut Album "Ctrl". Cam O'bi produzierte den langsamen Beat und die beruhigenden Synths, über die Kendrick einen langen Vers darüber rappt, dass Sex Appeal gefährlich ist und einen verrückt machen kann.