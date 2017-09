Nura und Juju veröffentlichen eine weitere Auskopplung aus ihrem Debütalbum "Leben Am Limit".

Berlin (ynk) - Nachdem sie bereits Videos zu "Die Fotzen Sind Wieder Da", "Er Will Sex" und "Von Party Zu Party" veröffentlicht haben, setzen SXTN ihre Quest der halblebigen Provokation gekonnt weiter fort. Die Ode an Mary Jane setzt auf Ohrwurmhook, Trashtalk und recht wahllose Sozialkritik von Juju - und wird vermutlich einschlagen wie alle anderen Singles des Duos.

Das Album "Leben Am Limit" erschien am 2. Juni via Universal.