Ein Schelm, wer bei dem Songtitel etwas anderes als Hass auf Tiere vermutet ...

Berlin (ana) - "Bullen, Schweine" heißt die neue Single, von SDP feat. Sido. Dabei führt der Titel natürlich in die Irre!

Man wettert ja bloß gegen diese blöden Tiere auf der ganzen Welt, die Bullen, die Schweine (und natürlich etc.), weil wegen Tierhaarallergie und so. Hihi. Und wer meint, hier gehts um die Polizei, interpretiert bloß was rein. Hihihi.

Dabei soll das Geschunkel den "satirische[n] Charakter des Songs stützen". Genauso wie das quietschbunte Video, das zum Reinschlagen einlädt. Es war zwar schon immer offensichtlich, dass SDP mit Absicht penetrant daher trällern. Aber das jetzt als Satire zu verkaufen, geht doch einen Schritt zu weit.